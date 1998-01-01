قناة "فوكس نيوز": إيران ترسل أسلحة متطورة إلى حزب الله جوا

تعتقد مصادر استخبارية أمريكية وغربية أن إيران زادت شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى حزب الله اللبناني، بحسب تقرير حصري نشرته شبكة "فوكس نيوز" يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن من ضمن الأسلحة مكونات تشمل أنظمة تحديد المواقع "جي بي إس" (GPS) لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى أخرى موجهة بدقة مما يزيد التهديد لإسرائيل.

وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير حصري، نقلا عن المسؤولين، أن طائرة شحن إيرانية تابعة لشركة طيران "فارس إير قشم" Iran’s Fars Air Qeshm، الرحلة QFZ-9950، وصلت إلى لبنان قبل 3 أيام، وقد غادرت طهران عند الساعة 9:33 صباح الثلاثاء، إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تهبط في العاصمة السورية دمشق، لتتوجه بعدها إلى بيروت، حيث وصلت في حدود الساعة 2:00 ظهرا.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أنها تحصلت على تلك المعلومات من موقع flightradar24.com.

وأضافت القناة الأمريكية أن الطائرة أقلعت يوم الأربعاء من بيروت إلى الدوحة في قطر، حيث وصلت بعد منتصف الليل، لتعود منها بعد ذلك إلى العاصمة الإيرانية عند حدود الساعة 6:31 مساء.

وأفادت المصادر الاستخباراتية لـ"فوكس نيوز"، بأن طائرة الشحن الإيرانية كانت تحمل مكونات أسلحة، بما في ذلك أجهزة لتحديد المواقع "جي بي إس" لإنتاج صواريخ موجهة في المصانع الإيرانية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية.

وتابع تقرير الشبكة الأمريكية أن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك عددا من وكالات الاستخبارات الغربية قدمت أدلة على أن إيران قامت بتشغيل مصانع سلاح مشابهة في سوريا واليمن، فضلا عن لبنان.

وقالت المصادر الغربية لـ "فوكس نيوز"، إن مكونات الأسلحة التي حملتها الطائرة الإيرانية المذكورة، كانت موجهة إلى 3 مواقع سرية لحزب الله بالقرب من مطار بيروت، لاستهداف إسرائيل مستقبلا.

المصدر: شبكة "فوكس نيوز"