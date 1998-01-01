جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قناة "فوكس نيوز": إيران ترسل أسلحة متطورة إلى حزب الله جوا

السبت 20 أكتوبر 2018 02:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة "فوكس نيوز": إيران ترسل أسلحة متطورة إلى حزب الله جوا



تعتقد مصادر استخبارية أمريكية وغربية أن إيران زادت شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى حزب الله اللبناني، بحسب تقرير حصري نشرته شبكة "فوكس نيوز" يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن من ضمن الأسلحة مكونات تشمل أنظمة تحديد المواقع "جي بي إس" (GPS) لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى أخرى موجهة بدقة مما يزيد التهديد لإسرائيل.

وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير حصري، نقلا عن المسؤولين، أن طائرة شحن إيرانية تابعة لشركة طيران "فارس إير قشم" Iran’s Fars Air Qeshm، الرحلة QFZ-9950، وصلت إلى لبنان قبل 3 أيام، وقد غادرت طهران عند الساعة 9:33 صباح الثلاثاء، إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تهبط في العاصمة السورية دمشق، لتتوجه بعدها إلى بيروت، حيث وصلت في حدود الساعة 2:00 ظهرا. 

وأشارت القناة الأمريكية إلى أنها تحصلت على تلك المعلومات من موقع flightradar24.com.

وأضافت القناة الأمريكية أن الطائرة أقلعت يوم الأربعاء من بيروت إلى الدوحة في قطر، حيث وصلت بعد منتصف الليل، لتعود منها بعد ذلك إلى العاصمة الإيرانية عند حدود الساعة 6:31 مساء.

وأفادت المصادر الاستخباراتية لـ"فوكس نيوز"، بأن طائرة الشحن الإيرانية كانت تحمل مكونات أسلحة، بما في ذلك أجهزة لتحديد المواقع "جي بي إس" لإنتاج صواريخ موجهة في المصانع الإيرانية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية.  

وتابع تقرير الشبكة الأمريكية أن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك عددا من وكالات الاستخبارات الغربية قدمت أدلة على أن إيران قامت بتشغيل مصانع سلاح مشابهة في سوريا واليمن، فضلا عن لبنان.

وقالت المصادر الغربية لـ "فوكس نيوز"، إن مكونات الأسلحة التي حملتها الطائرة الإيرانية المذكورة، كانت موجهة إلى 3 مواقع سرية لحزب الله بالقرب من مطار بيروت، لاستهداف إسرائيل مستقبلا.

المصدر: شبكة "فوكس نيوز"

أخبار ذات صلة

الاخوان - ارشيف

"فوكس نيوز": تزايد دعوات حظر جماعة الإخوان في أمريكا

"فوكس نيوز": الصراع السورى أنتج حربا مصغرة داخل حركة الجهاد العالمية

ترودو = ارشيف

كندا تطالب "فوكس نيوز" بسحب تغريدة كاذبة بأن مهاجم مسجد كيبيك من أصل مغربي

فوكس نيوز تكشف تفاصيل مثيرة: قتل المصريين تم داخل ستوديو و "القائد ذو لكنة أمريكية

قرقاش- ارشيف

قرقاش: إيران و"حزب الله" أسـاس عدم الاستقرار في المنطقة

فقدان الاتصال بطاقم "سكاي نيوز عربية" في سوريا

الأكثر قراءة اليوم

من هو الشخص الذي يحول دون تنفيذ عملية عسكرية في غزة ؟

ترامب للرئيس عباس : خبأت لكم مفاجآت طيبة لا تتخيلونها في صفقة العصر

غير مسبوق.. ما دوافع الجيش الإسرائيلي من نشر آلياته عند حدود غزة؟ "صور "

تركيا تُسمع وزير خارجية أمريكا تسجيلا صوتيا لمقتل خاشقجي بعد صراع دام 8 دقائق فقط

الهندي: سنحصد إنجازات كبيرة خلال الأيام القادمة

دان شابيرو : تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي كارثة بالنسبة لإسرائيل

بناءً على طلب مصري.. الإعلام العبري يزعم: حماس وافقت على خفض حدة التظاهرات

الأخبار الرئيسية

خاشقجي - ارشيف

السعودية تؤكد رسميا مقتل خاشقجي في قنصليتها باسطنبول وتعلن توقيف 18 شخصا في إطار التحقيق

معاريف : نتنياهو يخشى الخروج لعملية عسكرية في غزة خشية من مقتل مئات الجنود

اصابات- ارشيف

عشرات الاصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين شرق قطاع غزة

مسيرة العودة - غزة

الوفد الامني المصري نقل رسالة من حماس الى اسرائيل

غرينبلات - ارشيف

جرانبلات: أي صاروخ أو بالون حارق يدمر غزة وعلى حماس ان تتبنى ما جاء في مقابلة السنوار عمليا