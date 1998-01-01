سلمان يأمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات

الرياض - وكالات -

يوجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان أصدرته ليلة الجمعة إلى السبت، إن العاهل السعودي أعطى الأمر المناسب "بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية... عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات ، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك".

وأضافت الوكالة أن الملك سلمان قد أصدر في هذا السياق أمرا "بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد وعضوية عدد من أعضاء المجلس"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر.

ويأتي هذا الأمر بالتزامن مع إفعاء الملك سلمان لعدد من المسؤولين البارزين في المملكة إثر الإعلان الرسمي عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر.

المصدر: واس + وكالات