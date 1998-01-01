هل دفع الاتصال بين أردوغان والملك سلمان للاستعجال في إعلان وفاة خاشقجي؟

الرياض - وكالات -

أثار الاتصال الذي جرى بين العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل الإعلان رسميا عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي، تساؤلات حول ما جرى خلال المكالمة الهاتفية.

وأعلن النائب العام السعودي سعود المعجب عن وفاة خاشقجي خلال "مشاجرة" في قنصلية السعودية لدى اسطنبول.

جاء ذلك بعد نحو أقل من ساعة من الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين أردوغان والملك سلمان

اتفق الزعيمان خلاله على سلامة التحقيق في قضية خاشقجي. لكن الإعلان الرسمي عن المكالمة لم يكشف أية تفاصيل حول ما جرى بينهما.

ويرجح مراقبون أن تكون تلك المكالمة قد حسمت الكثير من الأمور المتعلقة باختفاء خاشقجي.

وأشارت مصادر تركية مطلعة إلى أن أردوغان أبلغ الجانب السعودي بتفاصيل تتوافق مع تحقيقات السعودية في القضية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض عقوبات على السعودية في حال ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.

المصدر: وكالات