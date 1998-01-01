الاذاعة العبرية : المخابرات المصرية تطالب إسرائيل تقديم المزيد من التسهيلات لغزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن مطالبة المخابرات المصرية، من إسرائيل، تقديم المزيد من التسهيلات، والسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية، أن نائب وزير المخابرات المصري، أوصل رسالة إلى إسرائيل مفادها: "لو تم تقديم المزيد من التسهيلات لقطاع غزة، سيصبح من الممكن الضغط على حماس للوصول إلى الهدوء بالجنوب".

وقالت القناة العبرية، إن المطالب المصرية تهدف الى التمكن من الضغط على حماس من أجل تحقيق الهدوء على حدود القطاع.

وبحسب قناة كان، فإن المستوى السياسي الإسرائيلي، مقنتع بأن حماس استطاعت ضبط التظاهرات على الحدود اليوم، ولذلك سيتم دراسة خطوات (تسهيلات) جديدة بشأن قطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية، الى احتمالية زيارة رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، إلى إسرائيل والضفة وغزةـ الأسبوع المقبل لمواصلة مباحثات التهدئة".