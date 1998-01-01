عشرات القتلى في حادث قطار بالهند

وكالات

قتل خمسون شخصا على الأقل، اليوم الجمعة في الهند، بعدما صدم قطار أشخاصا كانوا متجمعين لحضور مهرجان للهندوس في ولاية البنجاب بشمال البلاد، حسب الشرطة الهندية.

وقال مسؤول في شرطة إن "هناك أكثر من خمسين قتيلا، وإن الأولوية الآن هي لنقل الجرحى إلى المستشفى".

وقال المسؤول "كانت هناك جلبة كبيرة بسبب اطلاق أسهم نارية، وكان الناس عاجزين عن سماع صوت القطار وهو يقترب".

وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر "انها كارثة مؤلمة".

ويقضي نحو 15 ألف شخص في حوادث قطارات سنويا في الهند، بحسب تقرير حكومي يعود الى 2012.