ترامب ينفي استماع بومبيو لأي تسجيل حول خاشقجي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، التقارير التي تحدثت عن أن وزير خارجيته مايك بومبيو، استمع لأي تسجيلات صوتية تتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "إن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يطلع أو يحصل على نسخة فيديو لحدث القنصلية السعودية"، مبينا أن الأخبار التي تحدث عن ذلك بـ"الوهمية".

وكانت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، نقلت عن مصدر تركي، قوله إنه تم تشغيل التسجيلات خلال اجتماع بومبيو مع المسؤولين الأتراك الأربعاء الماضي في أنقرة، وتم إعطاء نسخة منها.

ونفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، أن تكون تركيا أطلعت أي طرف على تسجيلات بخصوص قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.