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قائد أركان جيش الاحتلال "إيزنكوت" يجري جلسة تقدير موقف بشأن غزة

الجمعة 19 أكتوبر 2018 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد أركان جيش الاحتلال "إيزنكوت" يجري جلسة تقدير موقف بشأن غزة



القدس المحتلة/سما/

 القناة العاشرة العبرية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، أجرى جلسة تقدير موقف أمنية بحضور قائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة غزة، لمتابعة الأحداث على حدود قطاع غزة.

وقالت القناة إن آلاف المتظاهرين تجمعوا اليوم على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في حين أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 50 مواطناً فلسطينياً أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم إصابتان في حالة خطرة.

وبحسب القناة العبرية، أعرب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، عن أمله من كافة الأطراف، التصرف بضبط النفس على حدود القطاع.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرة حربية تابعة له، استهدفت خلية أطلقت بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة.

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