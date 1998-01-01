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الهيئة الوطنية: الجمعة القادمة التي حملت عنوان "غزة صامدة ما بتركعش"

الجمعة 19 أكتوبر 2018 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية: الجمعة القادمة التي حملت عنوان "غزة صامدة ما بتركعش"



غزة/سما/

دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة في الجمعة القادمة التي حملت عنوان "غزة صامدة ما بتركعش" .
وقال القيادي في الجهادي الاسلامي عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش في مؤتمر صحفي عقد اليوم شرق غزة:"لا يمكن فصل مسيرات العودة عن الضفة والقدس ما يستدعي توحيد الجهود للمساهمة في تفعيل مسيرات العودة حتى تتحول إلى انتفاضة شعبية عارمة".
وشدد البطش أن مشاركة عشرات الآلاف اليوم عكست إصرار الشعب وروح التحدي، مشددا ان الشعب الفلسطيني اليوم عبر عن تطلعاته المشروع ةوالمحقة في العودة والحرية والكرامة.
وشدد البطش أن مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة والشعب الفلسطيني متمسك بمبادئها واهدافها مؤكدا أن الجماهير افشلت مخططات الاحتلال في اجهاض مسيرات العودة.
وثمن البطش الجهود المصرية المتواصلة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة الوحدة، داعيا مصر الى تسهيل سفر جرحى مسيرات العودة عبر معبر رفح لتلقي العلاج.

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