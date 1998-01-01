" ليس لديهم خيارات".. نصر الله: الاحتلال وضع أهالي قطاع غزة بين خيارين إما القتال أو الموت

وكالات/سما/

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، أن الفلسطينيون في قطاع غزة ليس لديهم خيارات سوى الوقوف والصمود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي مهما كان الثمن حتى تحقيق أهدافهم وكسر الحصار الظالم.

وقال نصر الله خلال احتفال بعنوان "نبني لحياة طبية" مساء الجمعة: "العدو الإسرائيلي وضع أهالي قطاع غزة بين خيارين إما القتال أو الموت؛ لكن الفلسطينيون اختاروا قرارهم بالمقاومة ورفض الموت جوعا تحت الحصار".

وأشار إلى أن ما يجري في قطاع غزة خلال الساعات أو الأيام القادمة سيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة في الإقليم والمنطقة كلها، مؤكداً أن أهالي قطاع غزة سيكسرون الحصار الظالم.