جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

" ليس لديهم خيارات".. نصر الله: الاحتلال وضع أهالي قطاع غزة بين خيارين إما القتال أو الموت

الجمعة 19 أكتوبر 2018 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
" ليس لديهم خيارات".. نصر الله: الاحتلال وضع أهالي قطاع غزة بين خيارين إما القتال أو الموت



وكالات/سما/

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، أن الفلسطينيون في قطاع غزة ليس لديهم خيارات سوى الوقوف والصمود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي مهما كان الثمن حتى تحقيق أهدافهم وكسر الحصار الظالم.

وقال نصر الله خلال احتفال بعنوان "نبني لحياة طبية" مساء الجمعة: "العدو الإسرائيلي وضع أهالي قطاع غزة بين خيارين إما القتال أو الموت؛ لكن الفلسطينيون اختاروا قرارهم بالمقاومة ورفض الموت جوعا تحت الحصار".

وأشار إلى أن ما يجري في قطاع غزة خلال الساعات أو الأيام القادمة سيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة في الإقليم والمنطقة كلها، مؤكداً أن أهالي قطاع غزة سيكسرون الحصار الظالم.

أخبار ذات صلة

حماس - اسرائيل

مسؤول أمني إسرائيلي: نتواجد في "نقطة حاسمة" في قضية غزة وأمام خيارين لا ثالث لهما

داعش -ارشيفية

مقتل شاب من رفح خلال مشاركته القتال مع "داعش" في سوريا

"معاريف" تكشف عن خيارات الفلسطينيين في مواجهة الواقع الجديد

ابو مرزوق

ابو مرزوق: لسنا طرفا بالانقسام منذ اتفاق المصالحة و لو فشلت لنا "خيارات"

محمود الزهار

الزهار: حماس تمتلك خيارات لنزع الشرعية عن عباس اذا واصل "عقاب" غزة

مشير المصري وقادة حماس

حماس: نمتلك عدة خيارات لفتح "الأبواب المغلقة"وندير المعركة السياسية بكل حكمة

الأكثر قراءة اليوم

هيئة مسيرات العودة بغزة تعلن عن اجراءات للحفاظ على سلمية التظاهرات الشعبية

من هو الشخص الذي يحول دون تنفيذ عملية عسكرية في غزة ؟

ترامب للرئيس عباس : خبأت لكم مفاجآت طيبة لا تتخيلونها في صفقة العصر

غير مسبوق.. ما دوافع الجيش الإسرائيلي من نشر آلياته عند حدود غزة؟ "صور "

تركيا تُسمع وزير خارجية أمريكا تسجيلا صوتيا لمقتل خاشقجي بعد صراع دام 8 دقائق فقط

حماس تحقق بحادث إطلاق صاروخين من غزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك

السرايا توجه رسالة لإسرائيل: حاضرون في كل الميادين

الأخبار الرئيسية

اصابات- ارشيف

عشرات الاصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين شرق قطاع غزة

مسيرة العودة - غزة

الوفد الامني المصري نقل رسالة من حماس الى اسرائيل

غرينبلات - ارشيف

جرانبلات: أي صاروخ أو بالون حارق يدمر غزة وعلى حماس ان تتبنى ما جاء في مقابلة السنوار عمليا

حدود غزة -ارشيفية

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "معا غزة تنتفض والضفة تلتحم"

1020181718611982

تركيا تُسمع وزير خارجية أمريكا تسجيلا صوتيا لمقتل خاشقجي بعد صراع دام 8 دقائق فقط