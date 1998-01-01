جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا: سنكشف للعالم أدلة مؤكدة عن اختفاء خاشقجي

الجمعة 19 أكتوبر 2018 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: سنكشف للعالم أدلة مؤكدة عن اختفاء خاشقجي



وكالات

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة حصلت على أدلة ومعلومات مؤكدة جراء التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتعهد جاويش أوغلو، في تصريحات صحفية أثناء زيارته إلى ألبانيا، بالكشف عن نتائج التحقيق في القضية للعالم بشكل شفاف.

كما نفى أن تكون السلطات التركية قد سلمت أي تسجيل صوتي يتعلق بقضية خاشقجي، إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو أو أي مسؤول أمريكي آخر، خلافًا لما ورد في وسائل الإعلام بهذا الخصوص.

وأحدث اختفاء خاشقجي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، صدى واسعًا في العالم، إذ يقول مسؤولون سعوديون أن الصحفي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها.

من جانبها، أفادت "واشنطن بوست" أن بعض المسؤولين الأتراك أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت اغتيال الصحفي داخل مبنى القنصلية، وهو ما نفته السلطات السعودية بشكل قاطع.

ويتعاون الطرفان التركي والسعودي في التحقيق بالقضية، إذ فتّش المحققون الأتراك مبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تعلق على اختفاء خاشقجي.. ماذا قالت؟

تركيا : البحث عن شاحنة سوداء يعتقد أن فيها جثة خاشقجي

1020181718611982

تركيا تُسمع وزير خارجية أمريكا تسجيلا صوتيا لمقتل خاشقجي بعد صراع دام 8 دقائق فقط

بوتفليقة

انباء غير مؤكدة عن وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

كيماوي - ارشيف

موسكو: لدينا أدلة على تورط بريطانيا كيماوي دوما

جنبلاط يكشف أدلة جديدة تتهم الأسد باغتيال الحريري

الأكثر قراءة اليوم

هيئة مسيرات العودة بغزة تعلن عن اجراءات للحفاظ على سلمية التظاهرات الشعبية

من هو الشخص الذي يحول دون تنفيذ عملية عسكرية في غزة ؟

ترامب للرئيس عباس : خبأت لكم مفاجآت طيبة لا تتخيلونها في صفقة العصر

غير مسبوق.. ما دوافع الجيش الإسرائيلي من نشر آلياته عند حدود غزة؟ "صور "

تركيا تُسمع وزير خارجية أمريكا تسجيلا صوتيا لمقتل خاشقجي بعد صراع دام 8 دقائق فقط

ميلادنوف : نقترب من نزاع جديد في غزة وعلى السلطة الا تتخلى عن القطاع

حماس تحقق بحادث إطلاق صاروخين من غزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك

الأخبار الرئيسية

اصابات- ارشيف

إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق قطاع غزة

مسيرة العودة - غزة

الوفد الامني المصري نقل رسالة من حماس الى اسرائيل

غرينبلات - ارشيف

جرانبلات: أي صاروخ أو بالون حارق يدمر غزة وعلى حماس ان تتبنى ما جاء في مقابلة السنوار عمليا

حدود غزة -ارشيفية

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "معا غزة تنتفض والضفة تلتحم"

1020181718611982

تركيا تُسمع وزير خارجية أمريكا تسجيلا صوتيا لمقتل خاشقجي بعد صراع دام 8 دقائق فقط