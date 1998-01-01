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اصابة الوزير وليد عساف وعدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة الخان الاحمر

الجمعة 19 أكتوبر 2018 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة الوزير وليد عساف وعدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة الخان الاحمر



رام الله/سما/

أصيب عدد من المواطنين بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف بالاختناق، واعتقل مرافقه ثائر شوابكة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة سلمية في قرية الخان الاحمر شرقي القدس المحتلة، تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة، من خيمة الاعتصام والإسناد في القرية، باتجاه الشارع الرئيس المحاذي لها.

وكان عشرات المواطنين قد أدوا صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام الدائمة في الخان الأحمر، رفضا لقرار الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها.

وعمدت سلطات الاحتلال منذ ساعات الصباح إلى نصب الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها، ما اضطرهم الى العودة وسلوك طرق ترابية وعرة للوصول الى "الخان".

وأكد خطيب الجمعة مسعود ريان، مكانة المسجد الأقصى وفلسطين في قلوب المسلمين وفضل وقيمة الرباط والصبر على ارضها.

ودعا ريان الى مواجهة "صفقة القرن"، مثمنا مواقف القيادة ورفضها لهذه الصفقة، باعتبارها تقوم على تصفية القضية الفلسطينية بإخراج موضوع اللاجئين والقدس والسيادة الحقيقة.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، أن ما جرى في الخان الاحمر اليوم هو محاولة لجيش الاحتلال لوقف الاعتصام وقمعه، تمهيدا لهدم القرية وترحيل سكانها.

وأضاف، أنه ورغم الحصار المفروض على الخان الأحمر لمنع المتضامنين من الوصول إليها والوقوف الى جانب أبناء القرية، إلا أننا استطعنا الوصول عبر سلوك الطرق الوعرة"، لافتا إلى أن شعبنا متمسك بالأرض، وأن قرارات الاحتلال هدم الخان وباقي القرى الفلسطينية لن يمر وذلك بصمود وإرادة المواطنين.

 

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