غرينبلات: حماس لن تنتصر على إسرائيل ابدا

القدس/سما/

كتب المبعوث الأمريكي الخاص، لشؤون الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على متن مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، "أن أي صاروخ أو بالون حارق يقرب غزة من الدمار، وليس الازدهار".

وقال غرينبلات خلال مقاله، إنه وبعد المقابلة الأخيرة التي أجراها السنوار، لم تتغير حماس، ولم تتغير غزة، وستبقى غزة تدور حول الخراب والدمار، وعلى حماس أن تفهم أنها في آخر العالم، ويجب أن تتغير وتتبنى ما جاء في مقابلة السنوار بشكل عملي.

وأضاف غرينبلات: "نحن نؤيد عملية ازدهار غزة اقتصاديا، ونعارض ما تقوم به حماس، من أحداث أمنية ضد إسرائيل، مثل إطلاق الصواريخ، والبالونات الحارقة، وفي حال استمرت هذه الأحداث، ستؤدي إلى حرب، التي ستجلب المزيد من الدمار لغزة".

وتابع: حماس لن تنتصر على إسرائيل أبدا، وأي صاروخ أو بالون حارق، سيؤدي للمزيد من الدمار، وليس الازدهار"، على حد زعمه.