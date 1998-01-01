البرغوثي: الاعتداء على مسيرة الخان الأحمر لن تكسر إرادتنا

غزة/سما/

أكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين في مسيرة دعم واسناد لقرية الخان الأحمر لن يكسر مقاومتنا الشعبية أو يضعف مشاركتنا الوطنية.

وقال البرغوثي: "إن جيش الاحتلال نصب الحواجز من الصباح ومنع المشاركين جميعاً من الوصول إلى الخان الأحمر؛ لكن المتظاهرين نجحوا في التسلل إلى الخان الأحمر عبر الجبال، وهذا ما اغاظ المحتلين".

ووصف البرغوثي اعتداء جنود الاحتلال على المتظاهرين والصحفيين والمسعفين بالوحشي والاجرامي، قائلاً: المقاومة الشعبية ستتواصل وستتلاحم بين الخان الاحمر والقدس ومسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة".

يُشار إلى أن البرغوثي أصيب برضوض جراء اعتداء الاحتلال عليه أثناء مشاركته السلمية في مسيرة دعم واسناد لقرية الخان الأحمر المهدد بالهدم.