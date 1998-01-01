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إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

الجمعة 19 أكتوبر 2018 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، وآخر بحروق جراء اصابته بقنبلة صوتية، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر محلية في القرية ، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين ما ادى الى وقوع اصابات عولجت ميدانيا.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة، إحياء للذكرى الـ65 على مجزرة قبية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال عام 1953.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة باستمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

#إصابات #مسيرة نعلين

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