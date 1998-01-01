باراك: قتلت خلال 3 دقائق 300 عنصر من حماس وما حدث بالكابنيت لا علاقة له بغزة

وكالات

عدَّ وزير الجيش السابق، إيهود باراك، التصرفات في اجتماع الكابينت الأخير مشاجرات صبيانية بين الوزراء.

وبين باراك أن هدف الحقيقي لهذا الاجتماع الانتخابات المقبلة، وليس لها علاقة بالوضع في غزة".



ونقلت إذاعة 103Fm, عن باراك قوله، "عندما كنت وزيرا للجيش قتلت أكثر من 300 من أعضاء حماس في هجوم مركّز من قبل القوات الجوية في ثلاث دقائق ونصف فقط, المشكلة الحقيقية للحكومة الحالية أنه لا يوجد لديها استراتيجية نحو غزة.



واعتبر باراك بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الأشهر الستة الماضية استسلم لحماس، فالأخيرة هي التي تحدد الآن موعد التصعيد.



وأضاف "الحكومة لا تفعل شيء وكأنها تريد تقوية حماس وليس إضعافها".