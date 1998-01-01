جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

باراك: قتلت خلال 3 دقائق 300 عنصر من حماس وما حدث بالكابنيت لا علاقة له بغزة

الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
باراك: قتلت خلال 3 دقائق 300 عنصر من حماس وما حدث بالكابنيت لا علاقة له بغزة



وكالات

عدَّ وزير الجيش السابق، إيهود باراك، التصرفات في اجتماع الكابينت الأخير مشاجرات صبيانية بين الوزراء.

وبين باراك أن هدف الحقيقي لهذا الاجتماع الانتخابات المقبلة، وليس لها علاقة بالوضع في غزة".


ونقلت إذاعة 103Fm, عن باراك قوله، "عندما كنت وزيرا للجيش قتلت أكثر من 300 من أعضاء حماس في هجوم مركّز من قبل القوات الجوية في ثلاث دقائق ونصف فقط, المشكلة الحقيقية للحكومة الحالية أنه لا يوجد لديها استراتيجية نحو غزة.


واعتبر باراك بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الأشهر الستة الماضية استسلم لحماس، فالأخيرة هي التي تحدد الآن موعد التصعيد.


وأضاف "الحكومة لا تفعل شيء وكأنها تريد تقوية حماس وليس إضعافها".

#باراك #الكابينت #غزة

أخبار ذات صلة

فهمي هويدي

فهمي هويدي يكشف أسباب تقارب مصر مع حماس .. ولا علاقة لدحلان بالأمر

حمدان- ارشيف

حمدان: علاقة حماس بالقاهرة تقدمت كثيرا على الرغم من عدم وصولها إلى المستوى المطلوب

احمد ابو حماده - ارشيف

صور ..استشهاد عنصر أمن واصابة اخر في اشتباك مع مسلحين في مخيم بلاطة

القيادي في حماس اسامة حمدان مع مسؤول ايراني

ما علاقة السعودية بـ"الصفحة الجديدة"؟ العلاقات الدافئة تعود تدريجياً بين حماس وطهران

الشهيد هاني ابو شلوف

استشهاد عنصر من القسام داخل نفق للمقاومة برفح جنوب قطاع غزة

شرطة -ارشيفية

داخلية غزة : جاهزون لدمج 3000 عنصر أمني سابق في الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة اليوم

صور: وفد مصري رفيع المستوى يصل غزة ويلتقي اسماعيل هنية

هيئة مسيرات العودة بغزة تعلن عن اجراءات للحفاظ على سلمية التظاهرات الشعبية

ميلادنوف : نقترب من نزاع جديد في غزة وعلى السلطة الا تتخلى عن القطاع

حماس تحقق بحادث إطلاق صاروخين من غزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك

تركيا تُسمع وزير خارجية أمريكا تسجيلا صوتيا لمقتل خاشقجي بعد صراع دام 8 دقائق فقط

السرايا توجه رسالة لإسرائيل: حاضرون في كل الميادين

الاتحاد الأوروبي ينفي تهديد السلطةبقطع ثلث المساعدات المقدمة لها وتحويلها لغزة

الأخبار الرئيسية

مسيرة العودة - غزة

الوفد الامني المصري نقل رسالة من حماس الى اسرائيل

غرينبلات - ارشيف

جرانبلات: أي صاروخ أو بالون حارق يدمر غزة وعلى حماس ان تتبنى ما جاء في مقابلة السنوار عمليا

حدود غزة -ارشيفية

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "معا غزة تنتفض والضفة تلتحم"

1020181718611982

تركيا تُسمع وزير خارجية أمريكا تسجيلا صوتيا لمقتل خاشقجي بعد صراع دام 8 دقائق فقط

ترامب والرئيس عباس

ترامب للرئيس عباس : خبأت لكم مفاجآت طيبة لا تتخيلونها في صفقة العصر