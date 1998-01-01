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جنين: الاحتلال يحرم أم أسيرين ونجليها من زيارتهما حتى عام 2020

الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

حرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنة ونجليها من قرية كفردان غرب جنين من زيارة نجليها الأسيرين أيهم وعهد حتى عام 2020 .

وذكر فؤاد كمنجي والد الأسيرين أيهم وعهد ، أن سلطات الاحتلال أبلغت زوجته ونجليها عماد وشأس أنهم محرومون من الزيارة حتى عام 2020 وذلك تحت ذرائع بحجج واهية تندرج في سياق سياسة العقاب الجماعي التعسفي، مشيرا الى أن أيهم يقبع في بئر السبع ومحكوم بالمؤبدين وقبل أيام تم إخراجه من العزل، فيما يقبع شقيقه عهد في معتقل جلبوع والموقوف منذ 16-11 2017 .

وناشد كمنجي كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل والضغط على سلطات الاحتلال للسماح لزيارة نجليه .

#الاحتلال الاسرائيلي

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