الاحصاء : 13 مليون فلسطيني يعيشون بفلسطين التاريخية والشتات

رام الله /سما/

استعرضت علا عوض رئيس الإحصاء الفلسطيني أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017 بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء 20/10/2018.

وبينت عوض أن عدد سكان فلسطين التاريخية والشتات بلغ نحو 12.7 مليون فلسطيني مع نهاية العام 2017، منهم 4.8 مليون فرداً في فلسطين، منهم 2.9 مليون في الضفة الغربية و1.9 مليون في قطاع غزة.

الاستثمار الحقيقي هو في الشباب الفلسطيني: ما يقارب ثلثي سكان فلسطين أقل من ثلاثين عاماً

أكد جهاز الاحصاء على أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، حيث أن أكثر من 68% من إجمالي السكان دون سن الـ 30 عاماً، (حوالي 66% في الضفة الغربية ونحو 71% في قطاع غزة).

استمرار الانخفاض في متوسط حجم الأسرة الفلسطينية

انخفض متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في العام 2017 الى 5.1 فرداً، مقارنة مع 6.4 فرداً في العام 1997.

ارتفاع معدلات توقع البقاء على قيد الحياة

ارتفع معدل توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد بما مقداره 2.6 عاماً خلال العشر سنوات الماضية، إذ بلغ 71.2 عاما في العام 2007، وارتفع ليصل إلى 73.8 عاماً في العام 2017.

انخفاض ملحوظ في معدل وفيات الرضّع في فلسطين

انخفض معدل وفيات الرضع في فلسطين من 27 مولود لكل ألف من المواليد في الفترة (1990-1994) ليصل إلى نحو 18 مولود لكل ألف مولود للفترة (2009-2013)، في حين بلغ هذا المعدل نحو 11 مولود لكل ألف مولود للعام 2017 استنادا لبيانات وزارة الصحة.

انخفاض ملحوظ في نسبة الزواج المبكر

انخفضت نسبة النساء في الفئة العمرية (20-24) واللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة من 30% في العام 1997 الى أقل من 11% في العام 2017.

انخفاض ملحوظ في معدلات الأمية خلال العشرين عاماً السابقة

انخفضت معدلات الأمية خلال العشرين عاماً السابقة من حوالي 14% إلى 3%، وهو تطور ايجابي ملحوظ يسجل لفلسطين، إذ أصبحت بذلك من اقل دول المنطقة والعالم.

ارتفاع في نسبة الحاصلين على دبلوم متوسط فأعلى وخاصة بين النساء

شهدت فلسطين ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الحاصلين على دبلوم متوسط فأعلى للأفراد 19 عاماً فأكثر، لتصل هذه النسبة الى نحو 25% في العام 2017 مقارنة بنحو 13% خلال العام 1997، في حين حققت النساء تطوراً ملموساً في مستويات التعليم لتبلغ نسبة الحاصلات على دبلوم متوسط فأعلى ما نسبته 26% مقارنة بــ 24% للذكور في العام 2017، بينما كانت نسبتهن لا تتجاوز 10% في العام 1997 مقارنة بـ 16% للذكور.

ارتفاع في نسبة المنشآت الصناعية

خلال خمس سنوات بين الأعوام (2012-2017)؛ ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية بنسبة 10%، رافقها ارتفاع بنفس النسبة في عدد العاملين في المنشآت الصناعية، حيث تتركز الصناعات الفلسطينية في (الأحجار والأثاث، والجبس، والملابس والبلاستيك والألبان).

تناقص حاد في نسبة مساهمة ما يتم استيراده من اسرائيل من إجمالي الواردات الفلسطينية

طرأ تناقص حاد في نسبة مساهمة ما يتم استيراده من اسرائيل من إجمالي الواردات الفلسطينية، حيث بلغت هذه النسبة 71% في العام 2012، لتنخفض إلى نحو 58% في العام 2017.

ارتفاع الصادرات الفلسطينية لتتجاوز المليار دولار أمريكي

خلال العام 2017 ارتفعت الصادرات الفلسطينية عما كانت عليه خلال الفترة (1997-2016) بنسبة 142%، حيث تجاوزت الصادرات الفلسطينية في العام 2017 المليار دولار أمريكي بعد أن كانت لا تتجاوز 400 مليون دولار أمريكي في العام 1997، وتتركز الصادرات الفلسطينية في (الأحجار والزيوت والرخام والأثاث وبعض المواد الغذائية كالتمور).