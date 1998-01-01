الوفد الامني المصري نقل رسالة من حماس الى اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

كشفت الاذاعة العبرية الرسمية ان نائب رئيس المخابرات المصرية "ايمن بديع" التقى ليلة امس بعد مغادرته غزة مباشرة بقادة الشاباك ومستشار الامن القومي الاسرائيلي "مثير بن شابات" لبحث التهدئة في قطاع غزة.

وقالت الاذاعة ان "بديع" اكد على ضرورة انهاء التوتر بين اسرائيل وغزة مشددا على ضرورة الا تخرج الامور عن السيطرة موضحة ان "بديع" نقل تطمينات من حركة حماس حول عدم رغبتها بالتصعيد وان الصواريخ التي اطلقت من غزة لا علاقة بفصائل غزة الرئيسية بها .

وتابعت ان "بديع" ابلغ وزير المخابرات المصري بتطورات الاوضاع والجهود المصرية لمنع التصعيد موضحة ان الوزير المصري سيزور المنطقة قريبا جديدا .

من جهتها قالت المراسلة العسكرية للاذاعة ان الجيش يخطط لاعادة المنطقة الامنية بحدود 500 متر على حدود غزة وانه دفع من اجل ذلك بعشرات الدبابات والمدرعات استعدادا لتطور الاوضاع الى عملية واسعة في قطاع غزة.