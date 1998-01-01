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تل ابيب تخطط لاعادة الحزام الامني بمسافة 500 متر حول غزة

الوفد الامني المصري نقل رسالة من حماس الى اسرائيل

الجمعة 19 أكتوبر 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري نقل رسالة من حماس الى اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

كشفت الاذاعة العبرية الرسمية ان نائب رئيس المخابرات المصرية "ايمن بديع" التقى ليلة امس بعد مغادرته غزة مباشرة بقادة الشاباك ومستشار الامن القومي الاسرائيلي "مثير بن شابات" لبحث التهدئة في قطاع غزة.

وقالت الاذاعة ان "بديع" اكد على ضرورة انهاء التوتر بين اسرائيل وغزة مشددا على ضرورة الا تخرج الامور عن السيطرة موضحة ان "بديع" نقل تطمينات من حركة حماس حول عدم رغبتها بالتصعيد وان الصواريخ التي اطلقت من غزة لا علاقة بفصائل غزة الرئيسية بها .

وتابعت ان "بديع" ابلغ وزير المخابرات المصري بتطورات الاوضاع والجهود المصرية لمنع التصعيد موضحة ان الوزير المصري سيزور المنطقة قريبا جديدا .

من جهتها قالت المراسلة العسكرية للاذاعة ان الجيش يخطط لاعادة المنطقة الامنية بحدود 500 متر على حدود غزة وانه دفع من اجل ذلك بعشرات الدبابات والمدرعات استعدادا لتطور الاوضاع الى عملية واسعة في قطاع غزة.

#بديع #مصر #الشاباك #تهدئة

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