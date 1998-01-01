بناءً على طلب مصري.. الإعلام العبري يزعم: حماس وافقت على خفض حدة التظاهرات

وكالات

زعمت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن حركة حماس، وافقت على خفض حدة التظاهرات الأسبوعية، بمنطقة الحدود الفاصلة مع "إسرائيل".

وذكر موقع كان العبري، أن حركة حماس، أبلغت الوفد الأمني المصري، أنها وافقت على خفض حدة تظاهرات مسيرات العودة الإسبوعية، على الحدود مع "إسرائيل".

ونقل الموقع العبري، عن مصادر بغزة قولها: "إن حركة حماس وافقت على طلب المصريين، بلجم التظاهرات، وخفض حدتها، اليوم الجمعة"، وأصرت على ضرورة العمل على رفع الحصار الكامل عن القطاع".

وأضاف الموقع: "أن حماس أبلغت الفصائل، أن اللجنة القائمة على مسيرات العودة، ستعمل على إبعاد المتظاهرين عن الحدود، من أجل احتواء التظاهرات، مؤكدا أنه لا يوجد ضمانات لذلك".

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم، أن الوفد الأمني المصري طالب حماس بإبعاد المتظاهرين لمسافة 500 متر من السياج الحدود الفاصل مع "إسرائيل"، وعدم إطلاق البالونات الحارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، أن هناك استعدادات كبيرة لدى الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة اليوم، تحسبا لوقوع أحداث غير اعتيادية، مشيرةً الى إمكانية قيام الجيش برد عسكري قوي على أية أحداث جديدة اليوم.

وبحسب الصحيفة العبرية، يعتبر اليوم الجمعة، يوم اختبار حقيقي، للمجهود المصري، ونوايا حماس، وجدية الكابينت بتنفيذ قراراته، حول ضرب غزة.