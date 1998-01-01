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على حماس ان تتبنى ما جاء في مقابلة السنوار عمليا

جرانبلات: أي صاروخ أو بالون حارق يقرب غزة من الدمار

الجمعة 19 أكتوبر 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جرانبلات: أي صاروخ أو بالون حارق يقرب غزة من الدمار



القدس المحتلة/سما/

كتب المبعوث الأمريكي الخاص، لشؤون الشرق الأوسط، جيسون جرانبلات، على متن مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، "أن أي صاروخ أو بالون حارق يقرب غزة من الدمار، وليس الازدهار".

وقال جرانبلات خلال مقاله، إنه وبعد المقابلة الأخيرة التي أجراها السنوار، لم تتغير حماس، ولم تتغير غزة، وستبقى غزة تدور حول الخراب والدمار، وعلى حماس أن تفهم أنها في آخر العالم، ويجب أن تتغير وتتبنى ما جاء في مقابلة السنوار بشكل عملي. 

وأضاف جرانبلات: "نحن نؤيد عملية ازدهار غزة اقتصاديا، ونعارض ما تقوم به حماس، من أحداث أمنية ضد إسرائيل، مثل إطلاق الصواريخ، والبالونات الحارقة، وفي حال استمرت هذه الأحداث، ستؤدي إلى حرب، التي ستجلب المزيد من الدمار لغزة".

وتابع: حماس لن تنتصر على إسرائيل أبدا، وأي صاروخ أو بالون حارق، سيؤدي للمزيد من الدمار، وليس الازدهار"، على حد زعمه. 

#غرينبلات #حماس #غزة

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