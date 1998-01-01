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تركيا تُسمع وزير خارجية أمريكا تسجيلا صوتيا لمقتل خاشقجي بعد صراع دام 8 دقائق فقط

الجمعة 19 أكتوبر 2018 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تُسمع وزير خارجية أمريكا تسجيلا صوتيا لمقتل خاشقجي بعد صراع دام 8 دقائق فقط



انقرة / وكالات /

استمع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى تسجيل صوتي لعملية قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، بحسب مسؤول تركي رفيع المستوى.

ونقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم تشغيل التسجيلات خلال اجتماع بومبيو مع المسؤولين الأتراك يوم الأربعاء في أنقرة، وتم إعطاء نسخة منها.

وأشارت الشبكة إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية، بعد صراع دام 8 دقائق فقط، عن طريق الخنق.
 

بدروها نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نوايرت، أن يكون الوزير قد سمع شيئا خلال زيارته لتركيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قال إنه يفترض أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد مات، وإن الرد الأمريكي على السعودية سيكون على الأرجح "بالغ الشدة"، لكنه لا يزال يريد معرفة حقيقة ما حدث على وجه الدقة.

وتحدث الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إبلاغ وزير الخارجية، مايك بومبيو، له بتفاصيل محادثاته العاجلة في السعودية وتركيا.

#تركيا #خاشقجي #امريكا

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