من هو الشخص الذي يحول دون تنفيذ عملية عسكرية في غزة ؟

القدس المحتلة / سما /

تطرق عضو الكنيست دافيد بيتان عن حزب الليكود إلى نتائج اجتماع الكابنيت الذي انعقد ليلة أمس الخميس قائلا "لا توجد عملية عسكرية في غزة بسبب رئيس الأركان".

ووفقا للقناة العبرية العاشرة، أوضح بيتان المقرب من رئيس الحكومة نتنياهو قائلاً "إن رئيس الأركان أيزنكوت هو مستشار الكابنيت في جميع النقاشات الأمنية والعسكرية وهو الذي يحول دون السماح بتنفيذ عملية عسكرية ضد غزة نظرا لأنه يتبنى ذلك الموقف".

وأضاف بيتان "وزراء الكابنيت يخشون من لجان التحقيق التي ستعقب انتهاء أي عملية عسكرية في غزة، ولذلك يمتنعون عن تبني قرارات واتخاذ مواقف مخالفة لموقف رئيس الأركان أيزنكوت".