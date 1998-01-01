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وفد حركة فتح يستقبل الوفد الأمني المصري في مدينة رام الله

الجمعة 19 أكتوبر 2018 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حركة فتح يستقبل الوفد الأمني المصري في مدينة رام الله



رام الله / سما /

استقبل وفد حركة فتح، الوفد الأمني المصري في مدينة رام الله، مساء الخميس.

وضم الوفد المصري وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع، واللواء أحمد عبد الخالق، والسيد مصطفى محمد، والسيد همام أبو زيد، والسيد مصطفى الشحات، فيما ضم وفد حركة فتح، أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، ومحمد اشتية، وحسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومدير العلاقات الدولية في جهاز المخابرات ناصر عدوي.

وتأتي زيارة الوفد المصري من أجل متابعة الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، حيث استمع وفد حركة فتح لآخر مستجدات الجهود التي قام بها وفد المخابرات المصرية خلال زياراته الأخيرة إلى قطاع غزة، والتطورات الأخيرة حول الجهود المبذولة لإنجاز التهدئة وإنهاء الانقسام.

وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين الجانبين.

من جانبه، أكد وفد حركة فتح على التمسك بجهود مصر الهادفة إلى انهاء الانقسام وإنجاز المصالحة أولا. وشدد على بذل كل الجهود لتجنيب اهالي قطاع غزة المزيد من القتل والدمار.

#فتح #الوفد الامني المصري #رام الله

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