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رئيس وزراء استراليا يرفض تحذيرًا أمنيًا من نقل السفارة للقدس

الجمعة 19 أكتوبر 2018 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء استراليا يرفض تحذيرًا أمنيًا من نقل السفارة للقدس



القدس المحتلة / سما /

رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تحذيرًا أمنيًا من أنّ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قد يثير أعمال العنف في المنطقة.

وأعلن موريسون أنّه "منفتح" على فكرة نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، على غرار ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وفي نشرة تعود تاريخها إلى 15 أكتوبر، أي قبل يوم من إعلان موريسون، سرّبت إلى الصحافة الأسترالية اليوم الجمعة، حذرت وكالة الأمن القومي الاسترالية، المؤسسة الاسترالية للاستخباراتية الأمنية، من هذه الخطوة.

وقالت المؤسسة: "إننا نتوقع أن أي إعلان بشأن نقل السفارة المحتمل إلى القدس أو التفكير في التصويت ضد الفلسطينيين في الأمم المتحدة قد يثير الاضطرابات وربما بعض أعمال العنف في غزة والضفة الغربية".

وردًا على ذلك، قال موريسون إنه لا يوجد ما يدل على تهديد وشيك للعنف في المنطقة.

وأضاف:" أريد أن أكرر وأطمئن الأستراليين بأن الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية لا تملك دليلًا في هذا الوقت على أي خطط للعنف ردًا على ما أعلنته الحكومة يوم 16 أكتوبر".

وقوبل الإعلان بانتقادات واسعة حيث ينظر إليه كمحاولة لكسب دعم أصوات اليهود الذين يشكلون نسبة كبيرة من الناخبين قبل انتخابات وينتوورث التكميلية الحاسمة.

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