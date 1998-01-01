ترامب للرئيس عباس : خبأت لكم مفاجآت طيبة لا تتخيلونها في صفقة العصر

واشنطن / وكالات /

كشفت القناة 12 العبرية عن لقاء جرى بين رئيس المؤتمر رجل الأعمال الأمريكي المقرب من ترامب (رون لاودر ) مع قيادات فلسطينية رفيعة وحثهم على العودة لطاولة المفاوضات لان هناك فرصة جيد لتحقيق تقدم كبير.

وذكرت القناة أن رون لاودر التقى مع كبير المفاوضين د. صائب عريقات واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات وكاتم أسرار ابو مازن وأبلغهما بوساطته للعودة الى فتح العلاقة مع الادارة الامريكية ومع نتانياهو ودراسة صفقة العصر من جديد لان ترامب يخبئ للفلسطينيين مفاجآت طيبة لا يتخيلونها وانها ستعجبهم جدا.

وختم الصحفي امنون ابراموفيتش كشفه بالقول على لسان رون لاودر: ستتفاجأون ايجابيا من صفقة العصر.



