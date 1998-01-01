البطش: الرسالة الاهم غدا هي احتشاد الجماهير

غزة/سما/

دعا المنسق العام للهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار خالد البطش جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والخان الاحمر للمشاركة الواسعة في جمعة" معا غزة تتنفض والضفة تلتحم" تأكيدا على الحفاظ على الحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك ,مشيرا الى ان مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق اهدافها التي انطلقت من أجلها.

وشدد البطش في تصريح صحفي ، مساء الخميس، على اهمية الحفاظ علي سلمية وشعبية المسيرات وادواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني ,داعيا المشاركين لاتخاذ كافة التدابير التي تمنع وتفوت الفرصة على قناصة الاحتلال الإسرائيلي من النيل من المشاركين السلميين , مشيرا الي ان الرسالة الاهم غدا هي احتشاد الجماهير ورابطها السلمي والشعبي.

وحذر البطش الاحتلال الاسرائيلي من مغبة التمادي في ارتكاب الجرائم بحق المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار.

الى ذلك ثمن البطش من خلال اتصاله بالوفد المصري الذي غادر القطاع مساء اليوم الجهود المصرية، مشيرا الى الوفد المصري اكد له على استمرارية جهودهم الهادفة لوقف التصعيد علي قطاع غزة, وان" زيارة وزير المخابرات العامة عباس كامل لاتزال قائمة وانها أجلت ولم تلغي وان الوفد سيعود للقطاع الاسبوع المقبل."