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منصور: لن نتفاوض على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم

الخميس 18 أكتوبر 2018 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: لن نتفاوض على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم



واشنطن/سما/

قال رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة "إننا لن نتفاوض على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ونطالب مجلس الأمن بحماية المتظاهرين من شعبنا."

وأضاف منصور، خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم الخميس، لمناقشة أوضاع الشرق الأوسط بحضور عدد من مندوبي الدول العربية و أمريكا  ومندوب روسيا وإسرائيل، "نحن ملتزمون بحل الدولتين كطريق للسلام ونطالب مجلس الأمن بتنفيذ واجباته وقراراته، نحن نقف دفاعا عن حقوقنا بكل احترام وسلام و المفاوضات يجب أن تكون على أساس القرارات الدولية."

وأكد أن "إسرائيل تعمق الاحتلال وتسخر من المجتمع الدولي، ولن نرضى بمراضاة إسرائيل المستمرة، نحن نرفض الخطابات المشوهة التي تقلل من حقوق دولتنا، وشعبنا لا يلجأ للعنف ويتظاهر في سلام ، ولن يتحقق السلام في ظل غياب حقوقنا، فحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم حق شرعي."

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