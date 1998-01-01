هيئة مسيرات العودة بغزة تعلن عن اجراءات للحفاظ على سلمية التظاهرات الشعبية

غزة/سما/



اكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة بانها حريصة على تجنب وقوع خسائر في صفوف المشاركين في مسيرات العودة وانها ستعمل على الحفاظ على الطابع السلمي والشعبي لتلك المسيرات .

واكد مصدر في الهيئة لـ"سما" مساء اليوم "على المبادئ الاساسية التي انطلقت بها المسيرات (الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي ، وايصال رسالة للعالم بمشروعية حق العودة الذي يستند للقانون الدولي والانساني).

وقال المصدر ان الاجراءات التي تنوي الهيئة اتخاذها تهدف الى "قطع الطريق على أي محاولة من قبل اسرائيل لنقل المواجهة من مواجهة شعبية إلى مواجهة عسكرية".

وقال "رغم أن المسيرات ذات طابع شعبي ولا يمكن ضبط حالة الغضب المتصاعد في ظل استمرار الحصار والعدوان

لكن هناك سعي جاد من قبل الهيئة لتقليل الخسائر عبر توعية المشاركين بضرورة الحفاظ على سلامتهم وتجنب نقاط الخطر " موضحا "علما بأن الإحصائيات لدى الهيئة أن نحو 90% من الشهداء قتلهم جيش الاحتلال من مسافة لا تقل عن 209-300 متر ايضا الهيئة "

وتابع "معنية بسحب الذرائع من الاحتلال وتعزيز الجهود المبذولة لرفع الحصار ولذلك نرجو عدم الاقتراب من السلك الفاصل والتحشيد السلمي لايصال رسالة المواصلة".

