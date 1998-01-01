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الحية: الوفد المصري أكد أن زيارة "عباس كامل" تم إرجاؤها لأسباب فنية

الخميس 18 أكتوبر 2018 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: الوفد المصري أكد أن زيارة "عباس كامل" تم إرجاؤها لأسباب فنية



غزة/سما/

أكد خليل الحية القيادي في حركة حماس على أن زيارة وزير المخابرات العامة عباس كامل ما تزال قائمة ولم تُلغى.

 وقال الحية في مؤتمر صحفي ، مساء اليوم الخميس، أن الوفد المصري أكد لنا أن زيارة وزير المخابرات العامة عباس كامل ما تزال قائمة ولم تُلغى، وتم إرجاؤها لأسباب فنية وأخرى لها علاقة بمرافقته للرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة خارجية.

وزار غزة وفداً من جهاز المخابرات المصرية يضم 5 شخصيات عصر اليوم، عبر معبر ايرز/بيت حانون.

واجتمع وفد المخابرات المصرية مع قيادة حركة حماس في غزة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في إطار الجهود المصرية المستمرة وحرص القيادة السياسية على تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فِي ضوء حالة التوتر التي يشهدها قطاع غزة حالياً مع إسرائيل.

وكان من المقرر أن يصل وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل اليوم  إلى قطاع غزة قبل أن يلغي زيارته بعد التصعيد الذي حدث في غزة في أعقاب إطلاق صاروخ على بئر السبع.

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