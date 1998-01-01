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الاتحاد الأوروبي ينفي تهديد السلطة الوطنية بقطع ثلث المساعدات المقدمة لها وتحويلها لقطاع غزة

الخميس 18 أكتوبر 2018 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي ينفي تهديد السلطة الوطنية بقطع ثلث المساعدات المقدمة لها وتحويلها لقطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

نفى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس اليوم الخميس، التقارير الصحفية التي تحدثت عن تهديد الاتحاد بقطع ثلث المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتحويلها لقطاع غزة من خلال الأمم المتحدة.

وكانت تقارير صحفية تناقلت تصريحات لما سمتها مصادر ديبلوماسية غربية قولها، إن "ضغوطًا أوروبية تمارس على السلطة الوطنية لثنيها عن تنفيذ تهديدها بوقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وأن الاتحاد الأوروبي سيضطر في هذه الحال إلى تحويل ثلث مساعدته المخصصة للسلطة إلى القطاع من خلال الأمم المتحدة"، وهو ما نفاه مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس اليوم.

وفا

 

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