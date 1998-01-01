عريقات: فلسطين ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على قرار إنهاء وجود القنصلية الأمريكية

رام الله/سما/

أدان د.صائب عريقات أمين سر تنفيذية المقاطعة، قرار إدارة ترامب إنهاء عمل القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، واصفاً إياه بالقرار الأحادي واللامسئول.

وأكد عريقات في بيان له ،اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال حلقات مشروع فرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، التي دشنها بإزاحة قضايا القدس واللاجئين وتثبيت المستوطنات غير الشرعية، وتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن إنهاء وجود القنصلية الأمريكية لا علاقة له بإدعاءات "الفاعلية" التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، بل بكل ما يمكن فعله لنيل رضا الفريق الأمريكي الذي يستند إلى الايدولوجيا والرواية اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، والذي يقوم على تخريب أسس النظام الدولي برمته والسياسة الخارجية الأمريكية لمكافأة انتهاكات سلطة الاحتلال وجرائمها.

وأضاف عريقات: "إن ذلك يؤكد صوابية قرارنا وتوجهاتنا في أن إدارة ترامب لا يمكن أن تلعب دوراً في صنع السلام، وأنها جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل".

وقال: " على الرغم من ذلك، فإن دولة فلسطين ستقوم بواجباتها تجاه قضية شعبها وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة رداً على هذه الخطوة الخطيرة كما فعلت دائماً".