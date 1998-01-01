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ألمانيا تقدم 8 ملايين يورو إضافية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

الخميس 18 أكتوبر 2018 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تقدم 8 ملايين يورو إضافية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع



القدس المحتلة / سما /
وقع بنك التنمية الألماني ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في القدس، اتفاقية لتزويد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بمبلغ 8 ملايين يورو إضافية من الصندوق التكميلي لبنك التنمية الألماني وذلك بهدف استمرار العمل على تحسين ظروف السكن والمعيشة للسكان في غزة.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية امتدادا للاتفاقية الأولى التي تم توقيعها بين الطرفين في تموز/يوليو الماضي والتي كانت بمثابة انطلاقة لبداية العمل على المرحلة الثانية من مشروع إعادة إعمار المنازل في غزة؛ حيث سيتم إعادة بناء 345 منزلا جديدة بميزانية 13.15 مليون يورو، أما بعد الحصول على هذا التمويل الإضافي من بنك التنمية الألماني فسيتم زيادة عدد المنازل التي سيتم إعادة بنائها ليصل العدد الإجمالي إلى 566 منزلاً بميزانية إجمالية تبلغ 21.15 مليون يوريو.

وفي هذا السياق؛ قال القائم بأعمال مكتب الممثلية الألمانية في رام الله بيرناد كوبارت: "منذ العام 2014، قدمت ألمانيا ما يزيد عن 100 مليون يورو لإعادة بناء المنازل في غزة، ولم يساعد هذا التمويل الآلاف من السكان في غزة على إعادة بناء منازلهم فحسب بل خلق أيضا فرص عمل كانت غزة بحاجة شديدة لها".

وأشار البيان إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سيوفر خلال فترة المشروع الذي ستمتد على مدار 18 شهرا، منازلا آمنة، ومستدامة وذات جودة عالية، إضافة إلى ضمان حماية حقوقهم القانونية في المستقبل وبخاصة بعد الدمار والتشريد الناجم عن صراع العام 2014.

يشار إلى أنه خلال المرحلة الأولى للمشروع (في الفترة الممتدة بين تموز 2016 إلى آذار 2018) أكمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، إعادة بناء 155 منزلا.

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