جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

باسم نعيم: حماس تحقق بحادث إطلاق صاروخين من غزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك

الخميس 18 أكتوبر 2018 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
باسم نعيم: حماس تحقق بحادث إطلاق صاروخين من غزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك



أكد قيادي في حركة حماس، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن في قطاع غزة تجري تحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق صاروخين من غزة فجر الأربعاء سقطا في إسرائيل.

وقال باسم نعيم عضو القيادة السياسية في حماس لوكالة فرانس برس “توجد تحقيقات من أجهزة الأمن في غزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق الصواريخ” التي سقط اثنان منها في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل وقرب شواطئ تل أبيب.

وأضاف “ستتخذ إجراءات حازمة بحق من يخترق الإجماع الوطني أو يحاول دفع الشعب الفلسطيني لمواجهة تخدم أجندات غير وطنية”.

وأكد أن “حماس والفصائل تعمل لتجنب أي تصعيد على الأرض لكنها جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي في أي لحظة” مضيفا أن “بيان حماس والغرفة المشتركة (التي تضم حماس وفصائل المقاومة) يعبر عن تطور مسؤول لدى حماس بعيداً عن ردات الفعل”.

وقالت الغرفة المشتركة في البيان إنه لا علاقة لها باطلاق الصواريخ، واعتبرتها محاولة “لحرف البوصلة وتخريب الجهد المصري”.

وشدد على أن مصر “ستستكمل جهودها” لكن “الأمور لا تزال معقدة والسلطة (الفلسطينية) و(الرئيس محمود عباس) أبو مازن مسؤولان عن التعطيل الأكبر للمصالحة والتهدئة”.

ورداً على إطلاق صاروخين، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مواقع لحماس في القطاع وأسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين.

وأثار هذا التصعيد الخشية من مواجهة جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزّة.

أخبار ذات صلة

شاهد ..اللواء ابو نعيم :الاحتلال وراء محاولة اغتيالي وقطار المصالحة انطلق ولن يعيقه احد

ابو نعيم - ارشيف

المخابرات المصرية تهاتف قيادة حماس للاطمئنان على صحة اللواء ابو نعيم

حازم قاسم

الناطق باسم حماس ينفي بشدة تهجمه على اهالي المخيمات

وفد حماس وفتح في القاهرة

نلقي بالانقسام وراء ظهورنا.. حماس: تركنا رفع العقوبات عن غزة لحركة فتح

يكشف لأول مرة: طهران وموسكو وراء الإنفتاح والإتصالات بين حماس ومصر

محمد ضيف والسنوار

ماذا وراء مشاركة مساعد محمد ضيف بوفد حماس في اجتماعات القاهرة ؟

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: بن سلمان مرعوب وعسيري قد يكون “كبش الفداء” لإنقاذه من ورطة خاشقجي

"الإتحاد الأوروربي يهدد السلطة حال ايقاف التحويلات المالية إلى غزة"

يديعوت: طريقة اطلاق القذائف هذه المرة "غير مسبوقة"

الاذاعة العبرية : حماس أبلغت مصر بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد

تسريب عقارات القدس.. الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين تصدوا للعطاري في تسريب منزل الحسيني

"الكابنيت"يقرر عودة الهدوء على حدود غزة وعدم الشروع في عملية عسكرية حاليا

العوض: ما صدر تحت مسمى"نداء استغاثة" يتنافى مع ما جرى نقاشه

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف

ميلادنوف : نقترب من نزاع جديد في غزة وعلى السلطة الفلسطينية الا تتخلى عن القطاع

صور: وفد مصري رفيع المستوى يصل غزة ويلتقي اسماعيل هنية

فيديو : القسام لقادة الاحتلال: "إياكم أن تخطئوا التقدير"

الزهار - ارشيف

شاهد ..الزهار : اسرائيل او اطراف بالسلطة هي من اطلقت الصواريخ على بئر السبع

غالانت : قواعد اللعبة مع حماس تغيرت بعد صواريخ الامس