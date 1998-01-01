باسم نعيم: حماس تحقق بحادث إطلاق صاروخين من غزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك

أكد قيادي في حركة حماس، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن في قطاع غزة تجري تحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق صاروخين من غزة فجر الأربعاء سقطا في إسرائيل.

وقال باسم نعيم عضو القيادة السياسية في حماس لوكالة فرانس برس “توجد تحقيقات من أجهزة الأمن في غزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق الصواريخ” التي سقط اثنان منها في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل وقرب شواطئ تل أبيب.

وأضاف “ستتخذ إجراءات حازمة بحق من يخترق الإجماع الوطني أو يحاول دفع الشعب الفلسطيني لمواجهة تخدم أجندات غير وطنية”.

وأكد أن “حماس والفصائل تعمل لتجنب أي تصعيد على الأرض لكنها جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي في أي لحظة” مضيفا أن “بيان حماس والغرفة المشتركة (التي تضم حماس وفصائل المقاومة) يعبر عن تطور مسؤول لدى حماس بعيداً عن ردات الفعل”.

وقالت الغرفة المشتركة في البيان إنه لا علاقة لها باطلاق الصواريخ، واعتبرتها محاولة “لحرف البوصلة وتخريب الجهد المصري”.

وشدد على أن مصر “ستستكمل جهودها” لكن “الأمور لا تزال معقدة والسلطة (الفلسطينية) و(الرئيس محمود عباس) أبو مازن مسؤولان عن التعطيل الأكبر للمصالحة والتهدئة”.

ورداً على إطلاق صاروخين، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مواقع لحماس في القطاع وأسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين.

وأثار هذا التصعيد الخشية من مواجهة جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزّة.