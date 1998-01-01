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جنين: مؤتمرون يؤكدون ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والرضاعة الطبيعية

الخميس 18 أكتوبر 2018 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين/سما/

أجمع متحدثون في لقاء حول الوقاية من سرطان الثدي، على ضرورة الوقاية من سرطان الثدي، عبر تنظيم ورش صحية في المجتمع المحلي والنساء.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الإغاثة الطبية في جنين بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في جنين وقباطية ومديرية صحة جنين، اليوم الخميس، حول الوقاية من سرطان الثدي ضمن نشاطاتها في شهر تشرين الأول الوردي.

وأشاروا إلى أن السبب الثاني للوفيات بعد مرض القلب عند النساء هو مرضى سرطان الثدي، ونسبة 17% من المصابين بالسرطان، مصابون بسرطان الثدي.

ودعوا النساء فوق سن الـ40 لفحص الثدي كل سنتين، وما فوق الـ50 عاما مرة كل عام.

وأشار مدير صحة جنين إلى وجود جهاز تصوير إشعاعي مجاني في صحة جنين، مشددا على أهمية اتباع نظام غذائي وبدني سليم، والابتعاد عن العادات السيئة خاصة تعاطي الكحول والتدخين.

وعقد المؤتمر بمشاركة وحضور رئيس الاغاثة د مصطفى البرغوثي، ومدير الصحة وسام صبيحات، ومديرة برنامج صحة المرأة خديجة جرار، ومدير الاغاثة في جنين جميل الحمد، وتربيتي جنين وقباطية، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والأطر النسوية.

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