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الشوا: استبدلنا عملة الدولار التالفة وأدخلنا قطعاً نقدية جديدة لغزة

الخميس 18 أكتوبر 2018 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشوا: استبدلنا عملة الدولار التالفة وأدخلنا قطعاً نقدية جديدة لغزة



رام الله/سما/

قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا: إن سلطة النقد قامت باستبدال الدولار التالف، ومن الفئات القديمة في قطاع غزة مؤخراً، وأدخلت ما يلزم من عملة الدولار ذي الطبعة الحديثة.

وأضاف الشوا: “تعليمات سلطة النقد تلزم المصارف والصرافين في كافة أنحاء فلسطين، بما فيها قطاع غزة باستبدال الدولار ذي الطبعة القديمة بالجديدة دون أية عقبات أو تسعيرة مختلفة”.

وأشار إلى أن البيانات المصرفية، نمت بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغ صافي أصول القطاع المصرفي حتى نهاية آب/ أغسطس من العام الحالي 15.7 مليار دولار مقارنة مع 15 مليار دولار نهاية آب/أغسطس 2017.

وأضاف الشوا: “بلغ رأس المال المدفوع 1.20 مليار دولار مقارنة مع 1.15 مليار دولار، وبلغت حقوق الملكية 1.84 مليار دولار مقارنة مع 1.80 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء 12.18 مليار دولار مقارنة مع 11.42 مليار دولار”.

وتابع: “فيما بلغ إجمالي التسهيلات المباشرة 8.46 مليار دولار مقارنة مع 7.70 مليار دولار، وتدلل هذه المؤشرات المالية الهامة على متانة وسلامة القطاع المصرفي الفلسطيني وإسهاماته المستمرة في الاقتصاد الوطني والدور المميز الذي يلعبه كأحد أفضل القطاعات الاقتصادية في فلسطين”.

وأكد المحافظ، أن القطاع المصرفي يعمل بكل كفاءة واقتدار، ويؤدي دوره في التنمية الاقتصادية بشكل اعتيادي بالرغم من كافة التحديات.

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