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عريقات يتقدم ببلاغ رسمي للجنائية ويطالب بفتح تحقيق دولي

الخميس 18 أكتوبر 2018 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يتقدم ببلاغ رسمي للجنائية ويطالب بفتح تحقيق دولي



رام الله/سما/

طالب رئيس اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية د.صائب عريقات اليوم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بالإسراع في فتح تحقيق جنائي في الجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، والتي تصنف وفقاً لنظام روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

جاء ذلك في بلاغ رسمي وجهّه عريقات باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية إلى المدعية العامة، أورد فيها سرداً تفصيلياً للنشاط الاستيطاني الإﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟمتواصل ﻓﻲ مدينة اﻟﺨﻠﻴﻞ، إضافة الى الاعتداءات المتواصلة والممنهجة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين بحق مواطنيها.

وركز عريقات في رسالته على قيام سلطات الاحتلال مؤخراً بالاعلان عن تمويل بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في شارع الشهداء التي سبق أن تم الاعلان عنها من قبل المستوطنين في تشرين الأول من العام الماضي. وشدد على أن هذا المبنى سيكون أول مبنى استيطاني يقام بشكل كامل منذ عام 1979 في قلب البلدة القديمة، مضيفاً ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتخصيص تلك الأموال بشكل رسمي لدعم الاستيطان، أي ما مجموعه 6 ملايين دولار أمريكي، وتمويل التوسع الاستيطاني الاستعماري مما يشكل سابقة خطيرة للغاية.

وأشار عريقات الى خطورة هذا التوسع الاستيطاني، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى إغلاق المنطقة بشكل أكبر، وفصل الأجزاء الشمالية عن الجنوبية في البلدة القديمة، كما أننا سنشهد إرتفاعاً في أعداد المستوطنين بنسبة 20 في المائة، إضافة الى نصب المزيد من الحواجز العسكرية، والقيام بالمزيد من الاعتداءات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع العودة إلى بروتوكول الخليل لعام 1997، مشدداً على أن هذا الاستيطان غير الشرعي هو بمثابة انتهاك لقدسية مدينة الخليل باعتبارها موقعاً للتراث العالمي وفقاً لتصنيف منظمة "اليونسكو".

وطالب عريقات بنسودا بإتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل الإسراع في فتح التحقيق الجنائي وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة وختم قائلاً: "على مدى أكثر من 51 عاماً، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات لا تعد ولا تحصى بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم المذكورة في هذا البلاغ، ومن المرفوض مواصلة إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب. كما يتعين على مكتبكم إتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تحديد ما إذا كانت الجرائم التي تقع في نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية قد ارتكبت من قبل اسرائيل وهذا يتطلب اهتماماً فورياً من جانبكم".

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