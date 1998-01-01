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الفتياني: اليوم اجتمعنا بوزير العمل لمتابعة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

الخميس 18 أكتوبر 2018 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفتياني: اليوم اجتمعنا بوزير العمل لمتابعة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي



رام الله/سما/

 قال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، إنه عقد في المجلس، اليوم الخميس، اجتماع ضم وزير العمل مأمون أبو شهلا، ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي، ولجنة السياسات، واللجنة المكلفة في المجلس لمتابعة توصياته للرئيس بخصوص تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف ان المجتمعين أقروا أن قانون الضمان الاجتماعي هو إنجاز وطني لحماية وصيانة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لشرائح واسعة من أبناء شعبنا.

واتفق الجميع على مواصلة الاجتماعات لبحث الملاحظات التي أثيرت حول القانون ومتابعة ذلك مع الحكومة بعد استكمال الحوارات للوصول إلى ما يلبي تطبيق القانون، والحفاظ على حقوق كافة شرائح المجتمع الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي دون اَي مساس بحقوقهم.

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