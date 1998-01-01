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صور: وفد مصري رفيع المستوى يصل غزة ويلتقي اسماعيل هنية

الخميس 18 أكتوبر 2018 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: وفد مصري رفيع المستوى يصل غزة ويلتقي اسماعيل هنية



غزة/سما/

وصل وفدا مصريا رفيع المستوى قطاع غزة اليوم الخميس، لعقد لقاء وصف بالهام مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وتقود القاهرة مباحثات التهدئة، في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات لقطاع غزة بشن ضربة عسكرية له في حال لم تتوقف مسيرات العودة، بينما وجهت كتائب القسام رسالة لقيادة الاحتلال، قالت فيها: “لا تُخطئوا التقدير”.  

وأكدت حركة حماس وصول الوفد مؤكدة انه سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في منزله.

وعرف من بين الشخصيات الأمنية المصرية التي ستدخل غزة،  اللواء أيمن بديع وكيل المخابرات المصرية ، اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني فالمخابرات المصرية ، العميد همام أبو زيد شخصية أمنية .

هذا وكان وفد مصري قد غادر قطاع غزة ظهر أمس عبر حاجز إيرز شمال القطاع، عقب تصعيد الاحتلال في القطاع واستهدافه مواقع للمقاومة الفلسطينية.


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