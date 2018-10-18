جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل المملكة الأردنية الجديد لدى دولة فلسطين

الخميس 18 أكتوبر 2018 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



 تسلم معالي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي ظهر هذا اليوم الخميس الموافق 18/10/2018 في مقر الوزارة  نسخة من أوراق اعتماد ممثل المملكة الأردنية الهاشمية الجديد لدى فلسطين السيد محمد أبو وندي، بحضور المستشار اول فايز أبو الرب مدير ادارة الشؤون العربية، ورئيس المراسم مستشار اول عبير الرمحي وملحق الاء جاد الله من مكتب الوزير ومدير الاعلام في الوزارة طارق عيده وعن الجانب الأردني سعادة  المستشار نزار القيسي والقنصل علاء العدوان وعبدالله شبلي.

في بداية للقاء، أشاد المالكي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ودور جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وعن حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة التصرف في كافة المحافل الدولية، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

واستعرض المالكي ابرز المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

من جانبه أكد رئيس مكتب تمثيل المملكة الأردنية الهاشمية الجديد، السيد محمد أبو وندي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشدداً على ضرورة التنسيق التام بين البلدين في شتى المجالات، ومؤكداً في الوقت ذاته على موقف الأردن الداعم للاشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيراً الى الدور المملكة الأردنية الهاشمية في الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرشة التي تتعرض لها المدينة المقدسة.

هذا وتمنى  الوزير . المالكي له إقامة مثمرة، مؤكداً استعداد وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها  لتقديم  كافة أشكال الدعم  ويد العون لإنجاح مهمته في دولة فلسطين.

#رياض المالكي

أخبار ذات صلة

اليونسكو تقرر اعتماد قرارات فلسطين

سفير فلسطين لدى المملكة : تأجيل السعودية لصرف مساعداتها مؤقت

الرئيس عباس و المالكي

الرئيس يوقع على انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

نيكولا ي ميلادينوف

السلطة تبلغ الامين العام للأمم المتحدة بان ميلادينوف شخص غير مرغوب فيه لدى دولة فلسطين

الجهاد: سلمنا نسخة ورقية من مبادرة شلح لكل الفصائل وتلقينا ردودا ايجابية

الأكثر قراءة اليوم

وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته لغزة ورام الله

واشنطن بوست: بن سلمان مرعوب وعسيري قد يكون “كبش الفداء” لإنقاذه من ورطة خاشقجي

يديعوت: طريقة اطلاق القذائف هذه المرة "غير مسبوقة"

الاذاعة العبرية : حماس أبلغت مصر بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد

المحكمة الدستورية تقرر راتب شهر عن كل سنة للعمال بغض النظر عن سنوات الخدمة

تسريب عقارات القدس.. الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين تصدوا للعطاري في تسريب منزل الحسيني

7 فصائل فلسطينية تصدر نداءً مشتركا لدعم جهود إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة

الأخبار الرئيسية

وفد مصري رفيع المستوى يصل غزة ويلتقي اسماعيل هنية

فيديو : القسام لقادة الاحتلال: "إياكم أن تخطئوا التقدير"

الزهار - ارشيف

شاهد ..الزهار : اسرائيل او اطراف بالسلطة هي من اطلقت الصواريخ على بئر السبع

غالانت : قواعد اللعبة مع حماس تغيرت بعد صواريخ الامس

هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة في جمعة "معًا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم"