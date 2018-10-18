المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل المملكة الأردنية الجديد لدى دولة فلسطين

تسلم معالي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي ظهر هذا اليوم الخميس الموافق 18/10/2018 في مقر الوزارة نسخة من أوراق اعتماد ممثل المملكة الأردنية الهاشمية الجديد لدى فلسطين السيد محمد أبو وندي، بحضور المستشار اول فايز أبو الرب مدير ادارة الشؤون العربية، ورئيس المراسم مستشار اول عبير الرمحي وملحق الاء جاد الله من مكتب الوزير ومدير الاعلام في الوزارة طارق عيده وعن الجانب الأردني سعادة المستشار نزار القيسي والقنصل علاء العدوان وعبدالله شبلي.

في بداية للقاء، أشاد المالكي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ودور جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وعن حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة التصرف في كافة المحافل الدولية، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

واستعرض المالكي ابرز المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

من جانبه أكد رئيس مكتب تمثيل المملكة الأردنية الهاشمية الجديد، السيد محمد أبو وندي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشدداً على ضرورة التنسيق التام بين البلدين في شتى المجالات، ومؤكداً في الوقت ذاته على موقف الأردن الداعم للاشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيراً الى الدور المملكة الأردنية الهاشمية في الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرشة التي تتعرض لها المدينة المقدسة.

هذا وتمنى الوزير . المالكي له إقامة مثمرة، مؤكداً استعداد وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها لتقديم كافة أشكال الدعم ويد العون لإنجاح مهمته في دولة فلسطين.