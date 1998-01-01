تقدير موقف حول التصعيد ومستقبله.. ابراهيم المدهون

الحدث عرضي وليس قرار فصائل المقاومة, والمقاومة جاهزة للتصدي لاعتداءات العدو والذهاب لأبعد مدى.

يبدو ان هناك من يريد تعطيل الإجماع والإضرار بمسار مسيرات العودة, فالمسيرة مستمرة وحالة الاشتباك الشعبي متواصلة.

تطويق الحدث أهم من الدخول بمواجهة عسكرية، أحصار يجب كسره وتجاوزه لتعيش غزة بأمن وامان.

الحصار والذل أسوأ من الحرب, والاستعداد للقتال والموت يهب النصر والعزة, لا احد يرغب في الحرب والمواجهة العسكرية, ولكن الحصار واغلاق المعابر وفرض العقوبات ومنع الرواتب والتضييق المستمر هو عدوان قاس لا نطيقه، والموت السريع لا يختلف عن الموت البطيء وشعبنا اهل عزة وكبرياء.