فتح:تبرئة حماس لنفسها من صاروخ بئر السبع واتهامها للسلطة انفصام كلي في السلوك

رام الله/سما/

ذكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي، أن النفي القاطع لحماس عن مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على بئر السبع، واعتباره صاروخاً خيانياً غير مسؤول، واتهامها للسلطة الفلسطينية بإطلاقه باعتباره عملاً تخريبياً، يدلل للقاصي والداني حجم النفاق السياسي الذي وصلت اليه حماس، ويدلل على انفصام كلي في السلوك السياسي والوطني.

وقال القواسمي في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الجميع بتصريحات حماس حول الصواريخ في السابق عندما كانت السلطة الوطنية الفلسطينية هي الحاكمة في غزة قبل الانقلاب و عندما طلب منها وقفها، فردت بتكفير وتعهير وتخوين كل من يطالبها بوقفها باعتبارها سلاحا استراتيجياً لا يمكن وقفه بالمطلق وأيضا ذكر المواطنين بتصريحاتها حول التهدئة ورفضها في السابق لأية صيغة تهدئة مع الاحتلال، أما اليوم فأصبحت التهدئة مطلباً وطنياً ودينياً، وانتصاراً اذا ما حدثت لدماء الشهداء وعذابات الاسرى، وأصبحت الصواريخ خيانية.

وطالب حماس بالتخلي عن عقلية الانفصال تحت حجج الوضع الانساني، فالحل يكمن بالوحدة الوطنية الحقيقة، وخلق مسار سياسي يكون من خلاله حل كافة مشاكل شعبنا في دولة فلسطين المحتلة.