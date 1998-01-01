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فيديو : القسام لقادة الاحتلال: "إياكم أن تخطئوا التقدير"

الخميس 18 أكتوبر 2018 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : القسام لقادة الاحتلال: "إياكم أن تخطئوا التقدير"



غزة / سما /

وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، رسالة لقيادة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكتائب في فيديو مقتضب، نشره موقع القسام وأظهر مجموعةً من المقاومين وهم يجهزون منصات تحمل صواريخًا، وخُتمت بالقول: "إياكم أن تخطئوا التقدير".

يأتي ذلك عقب تصعيد الاحتلال ضد قطاع غزة حيث أغارت طائرات الاحتلال على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أمس، أسفرت عن استشهاد مقاوم وإصابة آخرين.

وأطلق قادة الاحتلال الإسرائيلي تهديدات لقطاع غزة بشن عملية عسكرية في حال استمرت مسيرات العودة.

#كتائب القسام #الاحتلال

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