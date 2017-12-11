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هيئة الأسرى: الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه لليوم 47 وسط تدهور على حالته الصحية

الخميس 18 أكتوبر 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الخميس، أن الأسير الشيخ خضر عدنان محمد موسى (40 عاماً) من بلدة عرابة قضاء جنين، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 47 على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وأشارت الهيئة أن الأسير يقبع حالياً في عزل معتقل "الرملة"، وأن تدهوراً طرأ على حالته الصحية، فهو يشعر بالانهاك والهُزال الشديد، كما يعاني من آلام ودوخة بالرأس.

وأضافت الهيئة أن الأسير عدنان منذ بدءه للاضراب يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، وفي المقابل تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال التنكيل به من خلال عمليات النقل التعسفي من معتقل إلى آخر بهدف ارهاقه، بالاضافة إلى عزله بظروف حياتية وصحية غاية في الصعوبة.  

يشار بأن الشيخ عدنان اعتقل 11 مرة كان آخرها بتاريخ 11/12/2017، وهذا الاضراب الثالث الذي يخوضه رفضاً لقرارات سلطات الاحتلال، وهو متزوج وأب لسبعة أطفال. 

#هيئة الأسرى

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