الكابنيت يصدر تعليمات للجيش بشأن مسيرات العودة..ماهي؟

القدس/سما/

أمر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" جيشه بتكثيف رده على مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن تعليمات صدرت للجيش بزيادة استجاباته تدريجياً وإدخال نهج عدم التسامح مطلقاً. سيبدأ تنفيذ السياسة الجديدة فورا وقبيل تنظيم حماس مسيرات على الحدود".

وقدم الجيش خطتين تنفيذيتين للتعامل مع استمرار المسيرات على الحدود وإطلاق البالونات الحارقة، الأولى تضمنت موجة من الضربات الجوية ضد أهداف في غزة، والثاني احتواء الأحداث، مع تغيير قواعد اللعبة والتصعيد التدريجي لردود الفعل على حوادث العنف على طول السياج وإطلاق الطائرات الورقية والقنابل الحارقة".