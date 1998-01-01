جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكابنيت يصدر تعليمات للجيش بشأن مسيرات العودة..ماهي؟

الخميس 18 أكتوبر 2018 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابنيت يصدر تعليمات للجيش بشأن مسيرات العودة..ماهي؟



القدس/سما/

أمر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" جيشه بتكثيف رده على مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن تعليمات صدرت للجيش بزيادة استجاباته تدريجياً وإدخال نهج عدم التسامح مطلقاً. سيبدأ تنفيذ السياسة الجديدة فورا وقبيل تنظيم حماس مسيرات على الحدود".

وقدم الجيش خطتين تنفيذيتين للتعامل مع استمرار المسيرات على الحدود وإطلاق البالونات الحارقة، الأولى تضمنت موجة من الضربات الجوية ضد أهداف في غزة، والثاني احتواء الأحداث، مع تغيير قواعد اللعبة والتصعيد التدريجي لردود الفعل على حوادث العنف على طول السياج وإطلاق الطائرات الورقية والقنابل الحارقة".

أخبار ذات صلة

الأمن الداخلي يصدر تعليمات للمشاركين في مسيرة العودة

الاونروا- ارشيف

الأونروا : لم يتخذ اي قرار او تعليمات بشأن تقليص رواتب موظفيها حتى الان

الكابنيت

كشف تفاصيل قرارات "الكابنيت" الإسرائيلي بشأن غزة

مسيرات العودة

الحية : مسيرات العودة غدا سلمية و تهديدات الاحتلال لن تخيفنا

الزهار- ارشيف

الزهار: لا تفاهمات مع الاحتلال بوساطة مصر لوقف مسيرات العودة

شهيد متأثرا باصابته قبل اسبوعين خلال مسيرات العودة في غزة

الأكثر قراءة اليوم

وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته لغزة ورام الله

واشنطن بوست: بن سلمان مرعوب وعسيري قد يكون “كبش الفداء” لإنقاذه من ورطة خاشقجي

كيف علق المحللون الإسرائيليون على إطلاق الصواريخ من غزة ؟

يديعوت: طريقة اطلاق القذائف هذه المرة "غير مسبوقة"

الاذاعة العبرية : حماس أبلغت مصر بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد

المحكمة الدستورية تقرر راتب شهر عن كل سنة للعمال بغض النظر عن سنوات الخدمة

7 فصائل فلسطينية تصدر نداءً مشتركا لدعم جهود إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة

الأخبار الرئيسية

غالانت : قواعد اللعبة مع حماس تغيرت بعد صواريخ الامس

هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة في جمعة "معًا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم"

5 اصابات بالرصاص خلال هجوم المستوطنين على قرية عوريف بنابلس

العالول - ارشيف

العالول: نأمل في تجاوب حماس مع دعوات انهاء الانقسام وبعضهم أغراه الحديث عن دولة ومينا

الاتحاد الاوروبي- ارشيف

"الإتحاد الأوروربي يهدد السلطة حال ايقاف التحويلات المالية إلى غزة"