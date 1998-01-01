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ضابط إسرائيلي :حماس تخوض حرب الكترونية خطيرة ضد جيشنا

الخميس 18 أكتوبر 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي :حماس تخوض حرب الكترونية خطيرة ضد جيشنا



القدس/سما/

قال قائد كتيبة الاتصالات التابعة لفرقة غزة بجيش الاحتلال ، أيال كوهن، إن هجمات "حماس" الإلكترونية تؤثر عليهم بشكل كبير وتشكل خطرًا كبيرًا على الأنظمة الدفاعية التكنولوجية.

 وأضاف كوهن، خلال مقابلة مع موقع "أشخاص وحواسيب" الجيش، أن "حماس تعمل ضدنا في مجال الحرب الإلكترونية، يعتبر هذا المجال من أكبر التحديات التي تواجهنا في حماية الشبكات والمنظومات التقنية".

 وأشار إلى أن تلك الشبكات والمنظومات التقنية، قد تتحول من وسائل مساعدة إلى وسائل مضرة في حال لم يتم حمايتها جيدًا من الهجمات التي تشنها حماس.

#حماس #اسرائيل #حرب الكترونية

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