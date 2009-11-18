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غالانت : قواعد اللعبة مع حماس تغيرت بعد صواريخ الامس

الخميس 18 أكتوبر 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت : قواعد اللعبة مع حماس تغيرت بعد صواريخ الامس



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الاسكان الاسرائيلي يواف غالانت ان قواعد اللعبة مع حماس تغيرت وان تل ابيب لن تقبل بعد اليوم ما اسماه "ارهاب السياج الفاصل والطائرات والبالونات الحارقة".

وقال اللواء احتياط غالانت انه لا يريد ان يفصل كثيرا في هذا الموضوع لان "الكابينت" قرر منع الوزراء من الادلاء باي تصريحات ولكن " استطيع ان اقول لكم ان قواعد اللعبة تغيرت تماما بعد اطلاق الصواريخ على بئر السبع وتل ابيب".وكانت القناة الثانية الاسرائيلية قد كشفت عن ان "الكابينت" قرر التعامل مع حماس بصورة قاسية وان هناك قرارات هامة اتخذت وان جيش الاحتلال سيتعامل بصورة قاسية مع احداث يوم الجمعة القادم".

واضافت القناة ان السياسة الحديدية الجديدة سيواكبها ايضا محاولة التوصل الى تسوية مع حماس بغزة حول الهدوء مقابل تسهيلات انسانية تتعلق بطعام والكهرباء موضحة ان يوم غد الجمعة سيكون يوم اختبار حقيقي لقرارات الحكومة وحماس ايضا.

 وكانت صحيفة يديعوت احرونوت كشفت عن ان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت" كلف الجيش بتكثيف رده على الأحداث الجارية على حدود غزة.

ووفقا لما نقلته الصحيفة " صدرت تعليمات للجيش بزيادة استجاباته تدريجياً وإدخال نهج عدم التسامح مطلقاً. سيبدأ تنفيذ السياسة الجديدة فورا وقبيل تنظيم حماس مسيرات على الحدود".

وقدم الجيش خطتين تنفيذيتين للتعامل مع استمرار المسيرات على الحدود واطلاق البالونات الحارقة، الأولى تضمنت موجة من الضربات الجوية ضد أهداف في غزة، والثاني احتواء الأحداث، مع تغيير قواعد اللعبة والتصعيد التدريجي لردود الفعل على حوادث العنف على طول السياج وإطلاق الطائرات الورقية والقنابل الحارقة".

وكان المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" قرر فجر اليوم  بعد 6 ساعات من الاجتماعات العودة الى الهدوء على حدود قطاع غزة وعدم الشروع في عملية عسكرية في قطاع غزة في الوقت الراهن حاليا.

وطالب المجلس وفقا للموقع كافة المستوطنين في مستوطنات بئر السبع و"غلاف غزة للعودة الى العمل بشكل طبيعي.

واشار الموقع الى انه وعلى الرغم من ذلك فان "الكابنيت" سيجري المزيد من الدراسات والتقيمات حول امكانية تنفيذ عملية عسكرية في غزة.

واكد موقع "واللا" الاسرائيلي ان جميع وزراء الاحتلال يؤيدون عدم الدخول في عملية واسعة في غزة واجراء التهدئة برعاية مصرية، مع تأكيدهم على ضرورة تنفيذ ضربة ضد حركة حماس بحسب الموقع.

وقال الموقع ان مسيرات يوم الجمعة ستحسم قرار " الكابينت" حول هذه العملية.

#غالانت #وزير #حماس #غزة

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