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مجهولون يعتدون على مقبرة مسيحية في القدس

الخميس 18 أكتوبر 2018 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يعتدون على مقبرة مسيحية في القدس



القدس/سما/

قال مجلس رؤساء "الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة"، إن مجهولين اعتدوا على مقبرة مسيحية في القدس الغربية شمل تكسير صلبان وشواهد قبور.

ورجّح المجلس أن يكون الاعتداء الذي طال المقبرة التابعة لدير الرهبان السالزيان في بيت جمال، غربي القدس، قد وقع مساء الثلاثاء.

وقال المجلس في تصريح مكتوب، إن المقبرة تعرضت "لاعتداء من قبل مجهولين ما خلف دمارا كبيرا شمل تكسيرا لصلبان وشواهد العديد من القبور".

ولم يحدد مجلس الكنائس من قصد بـ"المجهولين" ولكنه سبق وأن وجه الاتهام في السنوات الماضية لمستوطنين بالاعتداء على ممتلكات وأماكن مقدسة مسيحية في القدس المحتلة وإسرائيل.

واستدرك المجلس "يأتي هذا الاعتداء بعد عامين من اعتداء مشابه على ذات المقبرة وبعد عام من اعتداء على كنيسة الدير، وفي كلا الاعتدائين السابقين فشلت الأجهزة الامنية (الاسرائيلية) في الوصول إلى الجناة، وهنا لا بد من التساؤل هل سيلقى اعتداء اليوم مثل هذا المصير؟!".

وطالب مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في بيانه الحكومة الإسرائيلية، بكل مؤسساتها المعنية، العمل لمعاقبة المعتدين وتربية الناس على عدم القيام بأعمال شبيهة".

يذكر أنه في القدس الغربية العديد من الكنائس والمقابر المسيحية التاريخية التي يعود تاريخها لمئات السنين.

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