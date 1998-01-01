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صور ..مصرع رجل وامرأة ورضيع في حادث مروع قرب البحر الميت

الخميس 18 أكتوبر 2018 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..مصرع رجل وامرأة ورضيع في حادث مروع قرب البحر الميت



القدس المحتلة/سما/

 

لقي رجل  ثلاثيني وامرأة  عشرينية  ورضيع يبلغ من العمر نصف عام مصرعهم بعد ان تصادمت سيارة كانوا يستقلونها مع حافلة على طريق رقم تسعين جنوبي البحر الميت قبل ظهر اليوم.

وأفيد أن 14 شخصا من ركاب الحافلة أصيبوا بجروح وصفت بالطفيفة. وباشرت شرطة السير التحقيق في ملابسات الحادث وأغلقت الشارع.

وجاء في بيان لنجمة داوود الحمراء الاسرائيلية  "لقي شخصان مصرعهما اثر حادث طرق مروع بين سيارة وحافلة جنوبي البلاد في شارع 90. وعلمت الطواقم الطبية على بتقديم الاسعافات الاولية للمصابين، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاة رجل (30 عاما) وشابة (20 عاما)، كما وتم تحويل 3 مصابين من ركاب الحافلة الى المستشفى ووصفت اصابتهم بالطفيفة.

 

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