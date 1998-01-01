تنويه هام صادر عن مكتب "اسماعيل هنية"

غزة/سما/

أصدر مكتب اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الخميس، تنويهاً بخصوص اللقاء الوطني المفترض عقده اليوم في قطاع غزة.

وأفاد المكتب، أنّه نظرًا لتأجيل زيارة معالي وزير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، تم تأجيل عقد اللقاء المزعم اليوم".

إليكم نص التنويه كاملاً..

تنويه صادر عن مكتب رئيس حركة حماس

نظرًا لتأجيل زيارة معالي وزير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل،

نود الاعتذار منكم لتأجيل اللقاء الوطني الذي كان من المفترض عقده بحضوره اليوم الخميس، وسوف نعلمكم بالموعد الجديد حال ترتيبه.

مكتب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس