5 اصابات بالرصاص خلال هجوم المستوطنين على قرية عوريف بنابلس

نابلس / سما /

أصيب خمسة شبان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لقرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية .

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربيه في تصريحات له " ان اكثر من خمسين مستوطن متطرف من مستوطنه ايتسهار المحاذية للقرية هاجموا مدرسة عوريف الثانوية وعدد من منازل المواطنين في الحى الشرقي لقرية عوريف".

واضاف دغلس ان الشاب أحمد يوسف الصفدي 35 عاما اصيب برصاصة حي بالفخذ خلال المواجهات فيما اصيب خمسة اخرين برصاص مطاطي واصيب عدد اخر بالاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية " مؤكدا انه تم اخلاء مدرسة عوريف من الطلاب وتوقف المسيرة التعلمية بعد هجوم للمستوطنين على المدرسة خوفا على سلامة الطلبة.